Rink Drink Stainless Steel Ice Bucket - 4 Litre - Silver

Serve your champagne or wine in style with this Rink Drink stainless steel drinks / ice bucket.

The cold drinks holder features handles on either side so your hands wonââ€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡Ãƒâ€â€ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Ã‚¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­t get cold!

A stylish, classic design sure to impress your guests.

Cooling your wine and chilling your bubbles has never been so classy!