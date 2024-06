Blackspur Metal Shelf Brackets - 300mm x 350mm - White - Pack of 2

These shelf brackets are manufactured from metal with an inconspicuous white colour enamel to complement existing décor.

They are ideal for adding additional shelving where required.

Screws required for fixing are not supplied.

Approx Size: 12" x 14"/30cm x 35cm Max Load: 30kg