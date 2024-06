BobbyQ BBQ Grill Cleaning Brush & Scraper - 49cm - Black

The grill masters of the world will know the importance of keeping the BBQ clean. This helpful cleaning brush from Bobby Q is the ideal Summer BBQ essential. Whether you're a regular grilling machine or someone who is new to the Barbecuing world completely, Bobby Q has got you.

The nylon bristles are non toxic and allow you to give a good scour without damaging the BBQ. It also has an angled scraper for those tough stains or burnt on bits of burger.

The ergonomic plastic handle gives you a good grip and the hook on the end makes it super easy to store or hang on the side of the barbecue.