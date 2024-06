Argon Tableware Scandi Glass Storage Jars with Wooden Lids - 1 Litre - Pack of 3

This cylindrical trio serves up cool, contemporary Scandi styling, while providing the perfect vessel for keeping your pasta, sweets, granola or flour fresh freshly sealed.

Combining natural tones and textures this lid would make a stunning addition to any kitchen or home. This cleverly crafted lid has been specially designed to open and close with ease while also offering a smooth and clean finish to your kitchen.

These storage jars come in five sizes - 550ml, 750ml, 1L, 1.5L, 2L.