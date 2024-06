Argon Tableware Scandi Glass Storage Jars with Wooden Lids - 2 Litre - Pack of 3

This high-reaching cylindrical trio serves up cool, contemporary Scandi styling, while providing the perfect vessel for keeping your spaghetti freshly sealed.

Combining natural tones and textures this lid would make a stunning addition to any kitchen or home. This cleverly crafted lid has been specially designed to open and close with ease while also offering a smooth and clean finish to your kitchen.

These storage jars come in five sizes - 550ml, 750ml 1L, 1.5L, 2L.