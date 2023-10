W7 Perfect Pout Lip Essentials

Lip Liner: Isopropyl Myristate, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Synthetic Wax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2 Microcrystalline Wax /Cera Microcristallina /Cire Microcristalline, Polyhydroxystearic Acid, Mica, Talc, Butyrospermum Parkii Butter/Butyrospermum Parkii (Shea Butter, Persea Gratissima Oil/Persea Gratissima (Avocado) Oil, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Triethoxycaprylylsilane, Ethylhexylglycerin, Methicone Dimethicone, (May contain (+/-): CI 15850 (Red 6), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxide), CI 16035 (Red 40 AL Lake), CI 77492 (Iron Oxide), CI 77499 (Iron Oxide), CI 45380 (Red 21 AL Lake CI 19140 (Yellow 5 Lake), CI 42090 (Blue 1 Aluminium Lake), CI 45410 (Red 27 Lake]], Lipstick: Pentaerythrityl Tetraisostearate, Caprylyl Methicone, Microcrystalline Wax /Cera Microcristallina/Cire Microcristalline, Dimethicone Crosspolymer, Diisostearyl Malate, Silica, Synthetic Wax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Dimethicone, Talc, Polyhydroxystearic Acid Paraffinum Liquidum/Mineral Oil/Huile Minerale, Butyrospermum Parkii Butter/Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Persea Gratissima Oil/Persea Gratissima (Avocado) Oil, Phenoxyethanol Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Methicone, May contain (+/-): CI 15850 (Red 6 Lake), 077891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxide), CI 16035 (Red 40 Al Lake), CI 77492 (Iron Oxide), CI 77499 (Iron Oxide), CI 45380 (Red 21 Al Lake), CI 42090 (Blue 1 Aluminium Lake), CI 45410:2 (Red 27 Aluminium Lake)], Lip Gloss: Hydrogenated Polyisobutene, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Phenyl Trimethicone, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Silica, Tridecyl Trimellitate, Microcrystalline Wax /Cera Microcristallina / Cire Microcristalline Polyhydroxystearic Acid, Argania Spinosa Kernel Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Paraffinum Liquidum/Mineral Oil/Huile Minerale, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Mica, Ethylhexylglycerin, Laminaria Ochroleuca Extract, Triethoxycaprylylsilane, Benzyl Benzoate, May contain (+):177491 (Iron Oxide), CI 77492 (Iron Oxide), CI 77499 (Iron Oxide), CI 15850 (Red 6 Lake), CI 77891 (Titanium Dioxide)], Tinted Lip Balm: Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Synthetic Wax, Phenyl Trimethicone, Microcrystalline Wax/Cera Microcristallina /Cire Microcristalline, Tridecyl, Trimellitate, Polyhydroxystearic Acid, Theobroma Cacao Seed Butter/Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Paraffinum Liquidum/ Mineral Oil/Huile Minerale, Mauritia Flexuosa Fruit Oil, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Benzyl Benzoate (May contain (+/-): CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 15850 (Red 6 Lake), CI 77491 (Iron Oxide), CI 16035 (Red 40 Al Lake), CI 77492 (Iron Oxide), CI 77499 (Iron Oxide), CI 42090 (Blue 1 Aluminium Lake), CI 45410:2 (Red 27 Aluminium Lake)]

