Nivea Travel Shave Gel 30Ml

CLOSE SHAVE
Nivea shaving gel gives a smooth, close shave , leaving a happy face.
AN UNIQUE SHAVING GEL...PERHAPS ONLY ONE IN THE WORLD...
I FIRST GOT THIS PRODUCT FROM USA, GERMAN BEIERSDORF MAKE EXPORTED TO USA. AN UNIQUE FORMULA....IT'S SO SO SMOOTH, NEVER FELT THE RAZOR GLIDING THRU SKIN....AWESOME FRAGRANCE (CHYPRE-MOSSY-WODDY, A RESEMBLENCE OF AN AFTER-SHAVE USED LONG YEARS BACK, THE GERMAN MAKE "SIR IRISCH MOOSE"). AFTER INSPIRED BY THIS PRODUCT I BOUGHT ANOTHER VERSION "COOL" FROM INDIA.....AGAIN AWESOME PRODUCT....MORE FANTASTIC PERUME (CHYPRE-MARINE-COOL-WOODY)....BUT THE "EFFECT IS DOWN" THAN THE "PREDECESSOR". HOWEVER THE "BLUE TRANSLUCENT COLOR" | "AWESOME FRAGRANCE" | "THINNESS" IS BALANCING THE "COOL VERSION"..... LONG LIVE NIVEA | BIERSDORF.