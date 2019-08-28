By browsing this site you accept cookies used to improve and personalise our services and marketing, and for social activity. Read our privacy policy for more about what we do with your data, as well as your rights and choices – including how to manage cookies.
Search with a list of items 

Nivea Travel Shave Gel 30Ml

5(2)Write a review
Nivea Travel Shave Gel 30Ml
£ 1.50
£5.00/100ml

New

Product Description

  • NIVEA MEN® Sensitive Shaving Gel
  • For men with sensitive skin who want to shave with a lathering texture to protect against irritations and razor burn. For healthy looking skin. It starts with you.
  • What do you get?
  • The improved formula contains 0% alcohol* and does not burn:
  • Softens the beard hair for a close and extra comfortable shave
  • Helps protect skin from irritations
  • *no Ethylalcohol
  • Protects skin from irritations
  • No burning
  • Ultra glide technology
  • Skin compatibility dermatologically approved on men with sensitive skin
  • Pack size: 30ML

Information

Ingredients

Aqua, TEA- Palmitate, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Chamomilla Recutita Flower Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Maltodextrin, Tocopheryl Acetate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Laureth-2, PEG-14 M, PEG-90, Glyceryl Isostearate, Polyisobutene, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, Linalool, Parfum

Produce of

Made in Poland

Preparation and Usage

  • Take a small amount of gel on your palms and massage directly on your wet face

Warnings

  • Warning: Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C. Keep out of reach of children. 3.5% per mass of the content are flammable.

Name and address

  • Beiersdorf AG,
  • 20245 Hamburg,
  • Germany.

Return to

  • Beiersdorf UK Ltd.,
  • Birmingham,
  • B37 7YS.
  • www.NIVEAMEN.com

Net Contents

30ml ℮

Safety information

View more safety information

Warning: Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C. Keep out of reach of children. 3.5% per mass of the content are flammable.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

2 Reviews

Average of 5 stars

Help other customers like you

CLOSE SHAVE

5 stars

Nivea shaving gel gives a smooth, close shave , leaving a happy face.

AN UNIQUE SHAVING GEL...PERHAPS ONLY ONE IN THE WORLD...

5 stars

I FIRST GOT THIS PRODUCT FROM USA, GERMAN BEIERSDORF MAKE EXPORTED TO USA. AN UNIQUE FORMULA....IT'S SO SO SMOOTH, NEVER FELT THE RAZOR GLIDING THRU SKIN....AWESOME FRAGRANCE (CHYPRE-MOSSY-WODDY, A RESEMBLENCE OF AN AFTER-SHAVE USED LONG YEARS BACK, THE GERMAN MAKE "SIR IRISCH MOOSE"). AFTER INSPIRED BY THIS PRODUCT I BOUGHT ANOTHER VERSION "COOL" FROM INDIA.....AGAIN AWESOME PRODUCT....MORE FANTASTIC PERUME (CHYPRE-MARINE-COOL-WOODY)....BUT THE "EFFECT IS DOWN" THAN THE "PREDECESSOR". HOWEVER THE "BLUE TRANSLUCENT COLOR" | "AWESOME FRAGRANCE" | "THINNESS" IS BALANCING THE "COOL VERSION"..... LONG LIVE NIVEA | BIERSDORF.

Popular products in fresh food

Tesco Bananas Loose

Aldi Price Match

£ 0.14
£0.78/kg

Aldi Price Match

Tesco Whole Cucumber Each

Aldi Price Match

£ 0.57
£0.57/each

Aldi Price Match

Redmere Farms Carrots 1Kg

Aldi Price Match

£ 0.49
£0.49/kg

Aldi Price Match

Tesco Closed Cup Mushrooms 300G

£ 0.95
£3.17/kg
Checkout
Products you add to your basket will appear here