Blackspur Heavy-Duty Galvanised Iron Screw Hooks - 100mm - Pack of 2

Manufactured from galvanised iron with a tapered tip, these hooks are easy to install & remove & are suitable for fixing into wood & other similar materials.

They are ideal for use in the home or office to hang variety of items.

Approx Size: L100mm/4ââ€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡Ãƒâ€â€ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Ã‚¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­ x ââ€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡Ãƒâ€â€ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Ã‚¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“éââ€Â¬ÃƒÂ¡Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€ÃƒÂ©Ã‚¼ââ€Â¼Ã‚¥ââ€Å“éââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“âÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Å“éââ€Â¬Ã¢â€¢Â£Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“éââ€Â¬Ã‚ªââ€Å“âÃâ€Ãƒâ€¡Ã‚ªââ€Å“óÃâ€ÃƒÂ©Ã‚¼ââ€Â¼ÃƒÂ´4.8mm/3/16ââ€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡Ãƒâ€â€ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Ã‚¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­ (40mm/1ââ€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡Ãƒâ€â€ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Ã‚¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Å“éââ€Â¬Ã‚¢ââ€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡Ãƒâ€â€ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Ã‚¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­Ã¢â€Å“âââ€Â¬ÃƒÂ³Ã¢â€Å“óÃâ€Ãƒâ€¡ÃƒÅ“ââ€Â¬Ã‚¼ââ€Å“àââ€Â¬ÃƒÂ­ screw thread); Max Load Weight: 10kgs